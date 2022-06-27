"البيز" يبحث مع السفير الفلسطيني الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية فيما قدم السفير الآغا شكره للمملكة على المساعدات التي تقدمها المملكة لبلاده منذ عقود، متطلعًا لتلبية الاحتياجات الصحية المستجدة للشعب الفلسطيني.
في جانب أخر دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الحملة الطبية التطوعية في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت اليمنية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 18 عملية جراحية، منها 5 عمليات جراحة عامة، و13 عملية متخصصة بالمسالك البولية، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.