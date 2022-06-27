"البيز" يبحث مع السفير الفلسطيني الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.