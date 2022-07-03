البيع بأسعار منافسة.. مراكز تجارية تدخل على خط تجار الأضاحي!

المراكز التجارية المعروفة على مستوى المملكة أعلنت أنها تقدم بيع جميع أنواع الاضاحي بأسعار منافسة، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع من تقطيع وتغليف، الأمر الذي ربما يسحب البساط من تجار المواشي وسوق الأغنام، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ للأسعار الذي وصل الى 2000 ريال للأضحية الواحدة، وهذا ما لقي عدم رضا من المستهلكين مطالبين بالتدخل من الجهات المعنية.