البيع بأسعار منافسة.. مراكز تجارية تدخل على خط تجار الأضاحي!

مع ارتفاع أسعار الأغنام ارتفاعًا ملحوظًا قبيل عيد الأضحى المبارك، ومع تبرير بعض البائعين هذا الارتفاع بزيادة أسعار الأعلاف؛ دخلت مراكز تجارية كبيرة على خط الأضاحي وأعلنت بيعها بأسعار منافسة، إضافة خدمة التقطيع والتغليف.
المراكز التجارية المعروفة على مستوى المملكة أعلنت أنها تقدم بيع جميع أنواع الاضاحي بأسعار منافسة، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع من تقطيع وتغليف، الأمر الذي ربما يسحب البساط من تجار المواشي وسوق الأغنام، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ للأسعار الذي وصل الى 2000 ريال للأضحية الواحدة، وهذا ما لقي عدم رضا من المستهلكين مطالبين بالتدخل من الجهات المعنية.
هذا وتشهد حالياً أسعار الأغنام ارتفاعًا ملحوظًا قبيل عيد الأضحى المبارك، ويبرر بعض البائعين هذا الارتفاع بزيادة أسعار الأعلاف؛ إلا أن هناك ما هو أكبر من ذلك وفق أحد الباعة.
وأوضح أحد الباعة، وفق مداخلة مع برنامج "120" على قناة "الإخبارية"، أن السبب الأول في ارتفاع أسعار الأضاحي هو احتكار البعض للسوق.
وتتنوّع المواشي بسوق الدمام إلى ثلاثة أنواع هي البلدي والأردني والسواكني، ويبلغ متوسط أسعار الأضاحي من 1600 إلى قرابة 2000 ريال، فيما طالب بائعو الأغنام بضرورة تنظيم السوق في المملكة حتى لا يكون المستهلك هو الضحية.