"التأشيرة السياحية".. بوابة المعتمرين والزوار للاستمتاع بأجواء جدة التاريخية

كما تتميز جدة بعادات رمضانية مميزة، فجدة التاريخية هي المكان الأنسب لتجربة العادات والتقاليد الرمضانية الخاصة بمنطقة الحجاز، حيث تزدحم شوارعها بالزوار للاستمتاع بأجوائها الفريدة، فضلًا عن انتشار البسطات "الأكشاك" التي احترفت بيع الأكلات الرمضانية التقليدية، مع ارتداء باعتها الملابس التقليدية التراثية للمنطقة.. ويزداد الرونق مع أهازيجهم الشعبية؛ لتشجيع الزوار على تجربة الأكلات المحلية، والكثير من هؤلاء الباعة يمتهنون هذا البيع خلال الشهر الكريم فقط، ويأتي لزيارتهم وتناول أطعمتهم أعداد كبيرة من الزوار والسياح يوميًّا، ومن أشهر الأكلات "البليلة"، و"الكبدة"، وتشكيلة واسعة من العصائر الرمضانية.