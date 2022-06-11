التأمينات الاجتماعية: أكثر من 3.4 ملايين معاملة منجزة إلكترونيًّا خلال مايو 2022م

وعن عدد تعاريف المعاش المصدرة إلكترونيًّا؛ بيّنت المؤسسة أنها تخطت 124 ألف تعريف أصدر عبر مختلف قنوات المؤسسة الإلكترونية؛ فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال، أكثرَ من 82 ألف اتصال، بالإضافة إلى ما يَرِد المؤسسة من استفسارات عبر مختلف القنوات الرقمية.