التأمينات الاجتماعية: أكثر من 7.9 ملايين معاملة منجزة إلكترونياً

وحول خدماتها الإلكترونية بينت أن عدد زوار البوابة الإلكترونية قد تجاوز حاجز 2.6 مليون زيارة خلال شهر فبراير، فيما بلغ عدد المسجلين في الخدمات الإلكترونية أكثر من 221 ألف مسجل جديد خلال ذات الفترة، وتم تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 154 ألف، حيث عدد تعاريف المعاش المصدرة إلكترونياً بينت المؤسسة أنها تخطت 136 ألف تعريف بالمعاش جرى إصداره عبر مختلف قنوات المؤسسة الإلكترونية، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال حوالي 132 ألف مكالمة بالإضافة إلى ما يرد المؤسسة من استفسارات عبر مختلف القنوات الرقمية.