"التأمينات الاجتماعية" تُحذِّر من دعوات الاستثمار الوهمية التي تزعم صلتها بها

ونوهت التأمينات الاجتماعية بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع من يزعم أنهم ممثلون للمؤسسة أو لشركة حصانة الاستثمارية، ويدعون لفرص استثمار وهمية عن طريق الاتصالات الهاتفية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية.. مؤكدة ضرورة قيام مَن استُهدفوا بدعوات الاستثمار الوهمية بإبلاغ الجهات المختصة في أسرع وقت ممكن.