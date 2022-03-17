التأمينات الاجتماعية تنال 26 جائزة دولية للممارسات الفضلى

وحظيت المؤسسة ونالت التميز والإشادة من قبل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي نظير جهودها في مجالات عدة منها: رحلة التحول في الذراع الاستثماري للمؤسسة، وبناء نماذج التشغيل الفعّالة لتحقيق أعمال ذات جودة عالية، وتجربتها في التحول للفروع الرقمية والانتقال من نموذج العمل التقليدي إلى الخدمات الإلكترونية والاستباقية بفضل ما لدى المؤسسة من بنية رقمية قوية ومتينة، كما جرى تكريم المؤسسة لجهودها الكبيرة خلال جائحة كورونا التي حرصت فيها المؤسسة على ضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر العملاء بالآثار السلبية للجائحة.