التأمينات الاجتماعية تنال 26 جائزة دولية للممارسات الفضلى

حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنجازاً جديداً بحصولها على 26 جائزة ضمن جوائز الممارسات الفضلى المقدمة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الايسا).
يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لتميزّ المؤسسة وإضافة لإنجازاتها السابقة؛ فقد حصلت المؤسسة على هذه الجوائز إبان مشاركتها في العديد من مجالات الجائزة وبالتنافس مع مؤسسات التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادي.
وحظيت المؤسسة ونالت التميز والإشادة من قبل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي نظير جهودها في مجالات عدة منها: رحلة التحول في الذراع الاستثماري للمؤسسة، وبناء نماذج التشغيل الفعّالة لتحقيق أعمال ذات جودة عالية، وتجربتها في التحول للفروع الرقمية والانتقال من نموذج العمل التقليدي إلى الخدمات الإلكترونية والاستباقية بفضل ما لدى المؤسسة من بنية رقمية قوية ومتينة، كما جرى تكريم المؤسسة لجهودها الكبيرة خلال جائحة كورونا التي حرصت فيها المؤسسة على ضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر العملاء بالآثار السلبية للجائحة.
ونالت منصة "تقدير" الإشادة من قبل الجمعية والتي تعتبر أحد مبادرات المؤسسة لتقديم مزايا ومسارات خدمية ذات قيمة مضافة، كما حازت المؤسسة على جوائز في مجالات إدارة المخاطر والالتزام وحوكمة البيانات وإدارة الأداء والأبحاث والدراسات وبرنامج ساند والاستفادة من بيانات سوق العمل وإدارة إجراءات العمل.
وأكد محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس بهذه المناسبة فخره واعتزازه بتلك المنجزات, مؤكداً أن هذه الجوائز تؤكد حرص المؤسسة على تحقيق الريادة في الحماية التأمينية ومجالات التقنية ومفهوم خدمة العميل واستمرارية الأعمال والحوكمة والتميز المؤسسي.
وبيّن المحافظ أن الحصول على هذه الجوائز يعكس التطور الذي تشهده المؤسسة عبر تلاقي الخبرات والكفاءات وتضافر الجهود نحو تحقيق نظام تأمين اجتماعي مستدام، وتقديم منتجات وخدمات تلبي حاجة العملاء، مقدماً الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة على الدعم غير المحدود للمؤسسة وعملائها، معبراً عن ثقته واعتزازه بالكفاءات البشرية العاملة لدى المؤسسة التي أسهمت عبر جهودها المتواصلة في تحقيق المؤسسة لهذه النتيجة المتميزة على مستوى المؤسسات في دول أعضاء الجمعية.
يذكر أن الجائزة تهدف إلى إتاحة الفرصة لمؤسسات الحماية التأمينية في مختلف دول العالم لمشاركة بقية المؤسسات الحلول المبتكرة والمبادرات التطويرية التي قاموا بها، وذلك بهدف تحقيق التميز في الخدمات المقدمة في مؤسسات الحماية التأمينية.
وحققت المؤسسة نقلة نوعيّة في تواجدها وإسهامها في جوائز الممارسات الفضلى منذ إطلاق الجائزة، وقفزة كبيرة فاقت 225% بحصولها على 26 جائزة للعام 2021م مقارنة بحصولها على 8 جوائز عام 2018م.