"التأمينات الاجتماعية": 30 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية وأكثر من 12 مليون مشترك بنهاية الربع الأول

وعن موقع المؤسسة الإلكتروني وأبرز الخدمات المقدمة من خلاله بينت المؤسسة أن عدد الزيارات للموقع بلغ أكثر من 7.9 مليون زيارة، فيما بلغ عدد مستخدمي خدمة الزيارة الافتراضية 97 ألف عميل، بنسبة ارتفاع 125%. وتُمكِّن هذه الخدمة العميل من مقابلة ممثل خدمة العملاء افتراضيًّا، وإنجاز معاملته بشكل إلكتروني بالكامل. كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة المحادثة الفورية عبر موقع المؤسسة 55 ألف عميل، بنسبة ارتفاع بلغت 166% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وبيَّنت أن إجمالي تعاريف المعاش المصدرة من قنواتها الرقمية بلغ أكثر من 397 ألف تعريف معاش، كما شهد تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 461 ألف تحميل جديد.