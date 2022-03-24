"التجارة": إغلاق شركة والقبض على مالكها لارتكابه أعمال النصب والاحتيال في تجارة حديد التسليح

أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة المقرات التابعة لشركة بيع حديد شرق مدينة الرياض، إثر ثبوت تورط القائمين عليها في ممارسة النصب والاحتيال وعدم الالتزام بتسليم منتجات حديد التسليح للمشترين وإعادة المبالغ المالية المدفوعة لأصحابها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض.