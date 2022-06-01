"التجارة": الرقابة الاستباقية تحيل 200 متجر إلكتروني مخالف لمعايير الامتثال للجنة مخالفات التجارة الإلكترونية

ويأتي هذا الرصد لتعزيز موثوقية تعاملات التجارة الإلكترونية، وضبط المخالفات قبل وقوعها على المستهلك، وحماية وحفظ حقوق المتسوق الإلكتروني؛ لخلق بيئة تجارية محفزة وعادلة. وشمل هذا الرصد متاجر إلكترونية كبرى ومتوسطة وصغيرة، تُسوِّق منتجات مختلفة، تشمل الأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، والأثاث.. وغيرها.