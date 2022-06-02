"التجارة" تحث الكيانات التجارية على الامتثال لنظام الشركات

حثت وزارة التجارة عموم الشركات العاملة في المملكة على الالتزام بنظام الشركات وعدم الإخلال بواجباتها تجاه الشركاء والمسهمين ونشر قوائمها المالية، والحرص على عدم تضمين التقارير أو القوائم المالية المقدمة للشركاء أو الجمعيات العامة أي بيانات كاذبة أو مضللة، وذلك وفقاً لما نصت عليه بنود نظام الشركات.