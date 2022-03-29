"التجارة" تحصد جائزة "كومباس"

أعلنت الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) فوز وزارة التجارة بجائزة The Compass Award، التي تُمنح للأنظمة الريادية العالمية للأفراد أو المنظمات أو المجتمعات التي لها تأثير كبير على المستوى الدولي في تمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات ناشئة ونموها حول العالم.
وفازت الوزارة بالجائزة في فرع (ONE GLOBAL ECOSYSTEM AWARD)، التي تُمنح للمنظمات التي كان لها تأثير في ربط مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الذين يساعدون رواد الأعمال على البدء بنشاطهم التجاري والتوسع في أعمالهم حول العالم.
ونيابةً عن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ تسلم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد الجائزة خلال المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEC) الذي تحتضنه العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 - 30 مارس 2022م.
وفازت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بجائزة (BRAND CHAMPION AWARD)، التي تُمنح لأعضاء الشبكة العالمية لريادة الأعمال التي تجسد وتعكس العلامة التجارية للشبكة بشكل أفضل، عن طريق تنفيذ برامج ومبادرات مؤثرة في التنفيذ والالتزام بمنهجية تتسم بالإبداع والابتكار لإدخال برامج جديدة.
وتعتبر هذه الجائزة الأهم والأكبر على مستوى العالم، وتُطبق أسسًا ومعايير شاملة لاختبار الفائزين بها، تتمثل في النجاح في عقد التجمعات واسعة النطاق (الحية أو الافتراضية) أو المجتمعات التي تشارك قطاعًا واسعًا من أصحاب المصلحة في النظام الإيكولوجي من الاقتصادات من جميع الأحجام، إضافة إلى تسهيل التعاون بين أنواع مختلفة من قادة النظام الريادي، وإشراك الجماهير غير التقليدية والمجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا وفتح المسارات لمجموعة متنوعة من المناطق الجغرافية والديموغرافية.
وعملت منظومة التجارة خلال السنوات الماضية على تحفيز وتمكين ريادة الأعمال من خلال الكيانات المعززة لبيئة الأعمال، ومنها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) التي تعمل على تقديم حلول شاملة لدعم المنشآت ورواد الأعمال في المملكة، إضافة إلى دور رؤية المملكة 2030 في تحفيز ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتقديم التسهيلات لهم لتنمية مشاريعهم الريادية.
وتعمل الوزارة على تحسين قطاع الأعمال وتطوير منظومة التشريعات، ومعالجة التحديات التي تواجه تأسيس واستدامة المنشآت التجارية والريادية.