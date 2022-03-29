"التجارة" تحصد جائزة "كومباس"

وتعتبر هذه الجائزة الأهم والأكبر على مستوى العالم، وتُطبق أسسًا ومعايير شاملة لاختبار الفائزين بها، تتمثل في النجاح في عقد التجمعات واسعة النطاق (الحية أو الافتراضية) أو المجتمعات التي تشارك قطاعًا واسعًا من أصحاب المصلحة في النظام الإيكولوجي من الاقتصادات من جميع الأحجام، إضافة إلى تسهيل التعاون بين أنواع مختلفة من قادة النظام الريادي، وإشراك الجماهير غير التقليدية والمجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا وفتح المسارات لمجموعة متنوعة من المناطق الجغرافية والديموغرافية.