"التجارة" تراقب أسعار ووفرة المنتجات في 12.338 منشأة تجارية خلال موسم الحج

ووقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة على أكثر من 12.338 منشأة تجارية؛ للتأكد من وفرة السلع وجودة المنتجات ومستويات أسعارها المقدمة لضيوف الرحمن، وتشمل: أكثر من 10.565 محلًا تجاريًا، و944 محلًا لبيع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى 461 محلًا لتغيير إطارات المركبات، و368 مركز خدمات بترولية ومحطات الوقود.