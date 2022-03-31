"التجارة" تستطلع الآراء حيال مشروع نظام حماية المستهلك

وتضمن مشروع النظام إقرار حقوق المستهلك الرئيسة وفقاً لإرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك، وتحديد متطلبات الإفصاح للمستهلك عن معلومات المنتجات أو الخدمات، كما حظر مشروع النظام الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، وشروط العقود المجحفة، ووضع الأحكام المنظمة للعقود عن بُعد والعقود المبرمة خارج محل المشغل الاقتصادي، وبين مشروع النظام شروط الإعلان المقارن، ومتطلبات الإفصاح عن الإعلانات، وحظر الإعلانات الموجهة إلى الأطفال التي من شأنها الإضرار بهم.