"التجارة" تُشهِّر بصاحبة صيدلية باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شَهَّرَتْ وزارةُ التجارةِ بصاحبة صيدلية بعد صدور حُكم قضائي يدينها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ إثر ثبوت تورُّط المنشأة التابعة لها في عرض وبيع منتجات غذائية (عصائر) منتهية الصلاحية.
ونَشَرَتِ الوزارةُ ملخَّصَ الحكمِ القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض ضد صاحبة المنشأة الواقعة بمحافظة الخرج، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالفة.
وأكدت "التجارة" متابعتها الدائمة للمنشآت التجارية ومنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينصُّ على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين على تقديم بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.