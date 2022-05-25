"التجارة" تُشهِّر بصاحب منشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.