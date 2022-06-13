"التجارة" تُشهِّر بمخالف بحريني باع زيوت سيارات مغشوشة

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض ضد صاحب مركز خدمة السيارات الواقع بمحافظة الخرج، المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد المٌدان عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقته.