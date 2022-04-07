"التجارة" تشهِّر بمواطن سعودي ومقيم سوري ارتكبا جريمة التستر في مزادات المعدات الثقيلة

وأصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكمًا قضائيًا نهائيًا بفرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.