"التجارة" تضبط عمالة مخالفة تغش في تصنيع زيوت السيارات

وتؤكد وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعها من العودة للعمل في المملكة.