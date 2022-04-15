"التجارة" تعلن التحقيق في شكاوى تلاعب وكالات سيارات ببيع السيارات للمعارض والتجار وتأخير تسليم المستهلكين

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الوزارة تقوم بالتحقيق حول ما يثار من إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتُجار السيارات، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم من السيارات؛ بحجة عدم وصولها.
وقال: "ولحماية المستهلك، سيتم تقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد ومصادر السيارات الجديدة في المعارض، والتحقق من أعداد السيارات المباعة للمعارض، ومراجعة حجوزات المستهلكين ومواعيد تسليمها، ومعاقبة الوكالات المخالفة وإعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين".