"التجارة" تعلن التحقيق في شكاوى تلاعب وكالات سيارات ببيع السيارات للمعارض والتجار وتأخير تسليم المستهلكين

وقال: "ولحماية المستهلك، سيتم تقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد ومصادر السيارات الجديدة في المعارض، والتحقق من أعداد السيارات المباعة للمعارض، ومراجعة حجوزات المستهلكين ومواعيد تسليمها، ومعاقبة الوكالات المخالفة وإعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين".