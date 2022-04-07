"التجارة" تناقش ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة العالمية بحضور 70 شركة كبرى و12 جهة حكومية

وتم خلال ورشة العمل استعراض دور الجهات الحكومية في متابعة سلاسل الإمداد ومراقبة السلع، ومناقشة 30 تحديًا وحلاً متعلقة بسلاسل الإمداد، إضافة إلى أهمية توحيد الجهود الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص وفتح قنوات تواصل دائمة لضمان تدفق الإمدادات للسلع الأساسية ووصولها لمنافذ البيع، إضافة إلى تسهيل إجراءات التوريد للمنتجات والسلع البديلة من المناطق المتأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية.