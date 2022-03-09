"التجارة" تنشر فيديو لشركة أغذية صححت وضعها من التستر التجاري.. إيراداتها تفوق 7 ملايين ريال

الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت الخيارات كافة المناسبة لأحجام المنشآت وقطاعاتها كافة. وتضمنت تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.