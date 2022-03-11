"التجارة" تنشر فيديو لشركة تصنع مطابخ الألمنيوم صحَّحت وضعها من التستر التجاري.. إيراداتها تفوق 48 مليون ريال سنويًّا

وأوضحت الوزارة أن تقدُّم مُلاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج منه الاستفادة من مزايا هذه الفترة بتصحيح أوضاع المنشأة من خلال خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي؛ وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتجنُّب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال، وفقًا لنظام مكافحة التستر؛ وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل، كما ساهمت في توفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.