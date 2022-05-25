"التجارة" تنفّذ 6500 زيارة للتحقق من وجود أجهزة الدفع الإلكتروني وتحرر 92 مخالفة

نفّذت الفِرَق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة، 6500 زيارة تفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة؛ بهدف التحقق من وجود وسائل الدفع الإلكتروني "مدى" للمستهلكين، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين؛ وذلك خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 7 مايو 2022، وحررت الفِرَق الرقابية للوزارة 92 مخالفة على المنشآت التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني.
وتأتي هذه الجولات ضمن جهود الوزارة لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين بجميع الأنشطة التجارية في جميع مناطق المملكة.
وتقوم الفِرَق الرقابية بإيقاع غرامات مالية فورية على المنشآت غير الملتزمة بالتطبيق بشكل تراكمي؛ حيث تتضاعف العقوبة في حال تكرارها للمرة الثانية.
ويسهم تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على منافذ البيع، في تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد والقضاء على التستر.