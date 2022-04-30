"التجارة" تواصل جولاتها الرقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد

وتهدف هذه الجولات للتأكّد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، والتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، والتأكّد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، واتخاذ الاجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفة ُضبط، وتطبيق العقوبات على المخالفين.