"التجارة": جولات رقابية مكثَّفة على أسعار المنتجات والسلع في جميع مناطق المملكة

وتؤكد الوزارة أن المستهلك شريكٌ في الإبلاغ عن المخالفات التجارية؛ وتدعو عموم المستهلكين لعدم التردد في الإبلاغ عند رصدهم أي حالة تلاعب في الأسعار من خلال الرقم الموحد (1900)، أو تطبيق "بلاغ تجاري".