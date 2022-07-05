"التجارة": جولات رقابية مكثَّفة على أسعار المنتجات والسلع في جميع مناطق المملكة

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، في الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تُواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية المكثَّفة في جميع مناطق المملكة؛ لمتابعة الأسواق ووفرة المنتجات، ومستويات الأسعار؛ لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.
ونفَّذت الفِرق الرقابية خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 7400 عملية رصد لأسعار السلع التموينية بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة مواجهة أي حالة تلاعب أو غش للمستهلك بحزم.
وتهدف الجولات الرقابية المكثَّفة للرقابة على الأسعار، والمتابعة الدائمة لوفرة المنتجات، وضمان تعدُّد مورِّديها، وتوافُر المنتجات البديلة، إلى خلق منافسة حُرة لمصلحة المستهلك.
وتقوم الوزارة بمتابعة دقيقة لـ217 سلعة تموينية أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع مناطق المملكة عبر نظام إلكتروني، ومقارنتها بأسعار دول الجوار، ومتابعة أي مؤثرات على العرض والطلب.
وتشمل جولات "التجارة" المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع كافة في جميع مناطق المملكة؛ إذ يتم ضبط أي ممارسات تجارية مخالفة، وإيقاع العقوبات النظامية على كل مَن يثبت تورُّطه في غش أو تضليل المستهلك.
وتؤكد الوزارة أن المستهلك شريكٌ في الإبلاغ عن المخالفات التجارية؛ وتدعو عموم المستهلكين لعدم التردد في الإبلاغ عند رصدهم أي حالة تلاعب في الأسعار من خلال الرقم الموحد (1900)، أو تطبيق "بلاغ تجاري".