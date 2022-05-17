"التجارة": حجب 7 متاجر إلكترونية لإخلالها بحقوق المستهلك ومخالفتها نظام التجارة الإلكترونية

وشملت مخالفات هذه المتاجر، عدم إشعار المستهلك بصعوبات تسليم وتنفيذ طلبات المستهلكين، وعدم تنفيذ طلب إلغاء المشتريات بعد تجاوز المدة المتفق عليها، ورفض المتاجر إعادة المبالغ المدفوعة من بعض المتسوقين.