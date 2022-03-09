"التجارة": ضبط عمالة مخالفة تُسوِّق 58 ألف عبوة معسلات مغشوشة و2000 ختم ضريبي مزوَّر

وبمعاينة وتفتيش الشاحنة تم الكشف عن 58 ألف عبوة تبغ (معسل) مجهولة المصدر، ولا تحمل أي بيانات تجارية، وجاهزة للتعبئة، إضافة إلى 2000 قطعة أختام ضريبية مزوَّرة، تُستخدم في أعمال الغش لمنتجات التبغ.