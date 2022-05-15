"التجارة" و"المواصفات" تُنَفّذان 350 جولة تفتيشية رقابية على محطات الوقود خلال 24 ساعة

وتقوم وزارة "التجارة" -وفقًا لاختصاصها- بالرقابة على محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة؛ لحماية المستهلكين، وضبط المنشآت المخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية بحقها؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.