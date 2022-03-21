"التجارة": وفرة عالية في السلع والمنتجات الرمضانية

ونفَّذت الوزارة ضمن خطة عملها الموسمية للشهر الكريم هذا العام 1443هـ جولات استباقية للرقابة على المستودعات والأسواق بمناطق المملكة كافة بهدف رصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب، وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدُّد موردي السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.