"التجارة": 10 إجراءات عاجلة لمعالجة تأخُّر تسليم السيارات للمستهلكين وما نتج عنه من ارتفاع للأسعار

وتفصيلاً، قالت الوزارة: إلحاقًا للبيان الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ 14/ 9/ 1443هـ، الموافق 15/ 4/ 2022م، بشأن قيام الوزارة بالتحقيق فيما يُثار عن منح وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لموزعي ومعارض السيارات، وتأخير تسليم السيارات للمستهلكين.. وانطلاقًا من دور الوزارة ومسؤولياتها الهادفة إلى حماية المستهلك، وتنمية التجارة، والإشراف على الأسواق الداخلية، وحمايتها من الممارسات غير السليمة، ومراجعة طرق ممارسة الأعمال التجارية.. وبعد رصد وتحليل شكاوى المستهلكين، اتضح وجود قوائم كبيرة للحجوزات، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع السيارات، وتأخير تسليم بعض الطلبات للمستهلكين. وفي ظل الأحداث العالمية القائمة، والآثار الناتجة من جائحة كورونا، وتأثير ذلك في السوق العالمي للسيارات، وتخفيض عدد السيارات التي تُصدَّر من المصانع إلى مختلف دول العالم، وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية (ممثلة في الإدارة العامة للمرور)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكذلك التنسيق مع وكلاء السيارات، فقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات على النحو الآتي: