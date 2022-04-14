"التجارة": 13 نقطة على المتاجر الإلكترونية الالتزام بها.. تعرف عليها

كشفت وزارة التجارة عن ثلاث عشرة نقطة تشترطها على المتاجر الإلكترونية داخل المملكة، بهدف ضمان وحفظ حقوق المستهلك بشكل استباقي وزيادة موثوقية أنشطة التجارة الإلكترونية.
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن مراقبيها يتحققون خلال الجولات الرقابية من توفر رقم هاتف تواصل (رقم مجاني 800 لوكلاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومتاجر التجزئة الكبرى)، وتوفر بريد إلكتروني ومحادثة فورية، كذلك دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة.
كما تضمنت الاشتراطات: إفصاح المتجر عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء مع توضيح ذلك في الفاتورة، ووجود سياسة واضحة ومكتوبة للاستبدال أو الاسترجاع، وأيضًا إمكانية تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، مع الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى والوقت المحدد المعالجة للشكوى.
كذلك يجب أن يدعم المتجر اللغة العربية في آلية تقديم الشكاوى، مع الالتزام باستخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية، وعرض المنتجات بها.