"التجارة": 13 نقطة على المتاجر الإلكترونية الالتزام بها.. تعرف عليها

كما تضمنت الاشتراطات: إفصاح المتجر عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء مع توضيح ذلك في الفاتورة، ووجود سياسة واضحة ومكتوبة للاستبدال أو الاسترجاع، وأيضًا إمكانية تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، مع الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى والوقت المحدد المعالجة للشكوى.