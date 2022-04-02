"التجارة": 3100 زيارة خلال 4 أيام لمتابعة السلع والمنتجات الرمضانية

وتعمل التجارة طوال الشهر الفضيل ومواسم العمرة والزيارة على متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى التحقق من تأمين مخزون كاف، وضبط محاولات التأثير على الأسعار، وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك. ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، ومطابقة الأسعار مع صناديق المحاسبة، وضبط حالات الغش والتضليل للعروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم.