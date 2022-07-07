"التجارة": 39 ألف عملية رصد لأسعار المنتجات والسلع في جميع مناطق المملكة خلال 72 ساعة

وتؤكد الوزارة أن المستهلك شريك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وتدعو عموم المستهلكين بعدم التردد في الإبلاغ عند رصدهم أي حالة تلاعب في الأسعار من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".