التجار يحتالون بطرق مضحكة.. كاتبة: الأسعار ترتفع بلا مبرر والجشع يحكم السوق

وفي مقالها "ارتفاع الأسعار قدر واحتيال" بصحيفة "اليوم"، تقول مكي: "في كل عام من شهر رمضان الكريم يمكن للناس قياس الأسعار ومقارنتها، وفي كل عام يمكن ملاحظة ارتفاع الأسعار بطريقة غير منطقية، غير أن هذا العام بدأ ارتفاع الأسعار لدرجة ملحوظة على أشياء بسيطة وارتفاع متسارع ومتزايد وبعضها بلا مبرر، فحتى لو ارتفع سعر الغذاء في الخارج هل يمكن أن يصل لنا في يوم واحد؟. وماذا عن المنتجات الموجودة والمخزنة؟ هي طلبات تصل قبل مدة حتى تفي بمتطلبات موسم شهر رمضان، ولكن استغلال بعض التجار لأحداث عالمية تجعلهم يقتنصون فرصاً مثل هذه، والمشكلة ليس التاجر وحده مَن يطمع في ذلك، فحتى بائع صغير (لسندويتش الكبدة والشاورما) رفع سعرها على الرغم من بقاء أسعار الخبز المدعومة كما هي".