"التحالف": ادعاءات الحوثي بوجود قتلى في الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أن ادعاءات الميليشيات الحوثية بوجود قتلى في الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة.
وأكدت قيادة التحالف أن عشرات المهاجرين قتلوا في عملية تهجير قسري واشتباكات مسلحة شنها الحوثي، مبينًا أن العملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين.
وشدد "التحالف" على أن قتل المهاجرين في الرقو تكرار لحادثة إحراق الحوثيين لمئات المهاجرين الأفارقة في صنعاء، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في كشف الانتهاكات الوحشية للميليشيات الحوثية.