"التحالف": ادعاءات الحوثي بوجود قتلى في الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة

وأكدت قيادة التحالف أن عشرات المهاجرين قتلوا في عملية تهجير قسري واشتباكات مسلحة شنها الحوثي، مبينًا أن العملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين.