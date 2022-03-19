"التحالف": هجوم عدائي على "تحلية الشقيق" ومنشأة أرامكو بـ"جازان" و"كهرباء" ظهران الجنوب و "محطة الغاز" بخميس مشيط

أعلنت قيادة التحالف لدعم الشرعية باليمن أمس اعتراض وتدمير 4 طائرات مُسيَّرة، أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.
وشدَّد "التحالف" على أن هذا الهجوم استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق، ومنشأة أرامكو بجازان، وأن ذلك يُعدُّ تصعيدًا للميليشيا بهجمات عدائية، تستهدف منشآت اقتصادية، وأعيانًا مدنية.
وأوضح "التحالف" أن الهجوم العدائي شمل أيضًا محطة كهرباء ظهران الجنوب، ومحطة الغاز بخميس مشيط.
وقال "التحالف" إن الهجمات العدائية أسفرت عن أضرار مادية بمركبات مدنية ومنازل سكنية، دون خسائر بالأرواح -ولله الحمد-.
وأكد "التحالف" أن تصعيد الحوثيين بهجمات عدائية رفضٌ لجهود ومبادرات السلام، وبمنزلة الرد على الدعوة الخليجية.