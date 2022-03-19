"التحالف": هجوم عدائي على "تحلية الشقيق" ومنشأة أرامكو بـ"جازان" و"كهرباء" ظهران الجنوب و "محطة الغاز" بخميس مشيط

وشدَّد "التحالف" على أن هذا الهجوم استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق، ومنشأة أرامكو بجازان، وأن ذلك يُعدُّ تصعيدًا للميليشيا بهجمات عدائية، تستهدف منشآت اقتصادية، وأعيانًا مدنية.