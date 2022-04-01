"التحالف" يُرحِّب بإعلان الحكومة اليمنية بدء هدنة شهرَيْن برعاية أممية

وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تُرحِّب وتدعم إعلان الحكومة اليمنية قبولها الهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة، كما تُثمِّن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بإعلان الهدنة، التي تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل، المعلنة في مارس 2021م، وإعلان التحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني، الذي جاء استجابة لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.