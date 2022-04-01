محليات

"التحالف" يُرحِّب بإعلان الحكومة اليمنية بدء هدنة شهرَيْن برعاية أممية

في سياق المبادرة السعودية المعلنة لإنهاء الأزمة للوصول إلى حل سياسي شامل
"التحالف" يُرحِّب بإعلان الحكومة اليمنية بدء هدنة شهرَيْن برعاية أممية
المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي
واس
واس

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تُرحِّب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ، بدء هدنة، يتم من خلالها وقف أشكال العمليات العسكرية كافة بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية، وبحسب الترتيبات التفصيلية والمعلنة من المبعوث الخاص، برعاية الأمم المتحدة؛ لتوفير البيئة والأرضية المناسبة لخفض التصعيد، والوصول إلى تسوية سياسية للنزاع بين الأطراف اليمنية، وتحقيق السلام الشامل.

وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تُرحِّب وتدعم إعلان الحكومة اليمنية قبولها الهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة، كما تُثمِّن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بإعلان الهدنة، التي تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل، المعلنة في مارس 2021م، وإعلان التحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني، الذي جاء استجابة لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود وترتيبات الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة، وتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل، يحقق الأمن والاستقرار والرفاهية لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

قوات التحالف
ميليشيا الحوثي الإرهابية
اليمن
تحالف دعم الشرعية في اليمن
الأمم المتحدة
دول مجلس التعاون

أخبار قد تعجبك

No stories found.