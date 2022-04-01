"التحالف" يُرحِّب بإعلان الحكومة اليمنية بدء هدنة شهرَيْن برعاية أممية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تُرحِّب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ، بدء هدنة، يتم من خلالها وقف أشكال العمليات العسكرية كافة بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية، وبحسب الترتيبات التفصيلية والمعلنة من المبعوث الخاص، برعاية الأمم المتحدة؛ لتوفير البيئة والأرضية المناسبة لخفض التصعيد، والوصول إلى تسوية سياسية للنزاع بين الأطراف اليمنية، وتحقيق السلام الشامل.
وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تُرحِّب وتدعم إعلان الحكومة اليمنية قبولها الهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة، كما تُثمِّن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بإعلان الهدنة، التي تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل، المعلنة في مارس 2021م، وإعلان التحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني، الذي جاء استجابة لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود وترتيبات الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة، وتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل، يحقق الأمن والاستقرار والرفاهية لأبناء الشعب اليمني الشقيق.