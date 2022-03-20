"التحديات العمرانية المستقبلية" على طاولة 14 خبيرًا في مؤتمر المدن العربية بالرياض

يناقش 14 خبيرًا ومختصًا في المجال العمراني جملة من التحديات المستقبلية التي تواجهها مدننا، وذلك في مؤتمر المدن العربية في نسخته الـ19، الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض يومي 21 و22 مارس الجاري، برعاية كريمة من أمير المنطقة.