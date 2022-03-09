التحصين بكامل الجرعات شرط لتصاريح إفطار الصائمين بالحرم المكي

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عشرة شروط لإصدار تصاريح إفطار الصائمين لموسم رمضان لهذا العام 1443هـ.
وتضمنت الشروط التي اطلعت عليها "سبق": تمكين مقدمي خدمة الإفطار من لهم تصاريح سابقة بتقديم الإفطار في شهر رمضان المبارك لهذا العام، وشرط التحصين بكامل الجرعات التنشيطية لمقدمي الخدمة والقائمين عليها لإمكانية دخول للمسجد الحرام، وإحضار نسخة من الجواز الصحي، ورقة إثبات تلقي الجرعات المعتمدة من وزارة الصحة.
وشملت الشروط أن تكون الموافقة على الطلبات حسب المتاح، ووجود أصل التصريح طوال الخدمة، وعدم الكتابة على التصريح، والالتزام بالموقع المحدد في التصريح.
ويُمنع توزيع التمور بشكل عشوائي، ويجب أن تكون مغلقة ومنزوعة النواة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية وما يصدر من الجهات المختصة، والالتزام بعدد العاملين الموضح في التصاريح، وإحضار صور لهوياتهم عند استلام التصريح.