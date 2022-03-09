التحصين بكامل الجرعات شرط لتصاريح إفطار الصائمين بالحرم المكي

وتضمنت الشروط التي اطلعت عليها "سبق": تمكين مقدمي خدمة الإفطار من لهم تصاريح سابقة بتقديم الإفطار في شهر رمضان المبارك لهذا العام، وشرط التحصين بكامل الجرعات التنشيطية لمقدمي الخدمة والقائمين عليها لإمكانية دخول للمسجد الحرام، وإحضار نسخة من الجواز الصحي، ورقة إثبات تلقي الجرعات المعتمدة من وزارة الصحة.