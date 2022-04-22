"التحلية" تزيد كميات الإمداد اليومي للمياه المحلاة بمكة والمدينة والباحة

وأعلنت المؤسسة نجاح المرحلة الأولى من خطتها التشغيلية في المدة من 1 - 20 رمضان لهذا العام، بزيادة في الإمداد اليومي للمياه المحلاة بما نسبته 30% لمكة المكرمة، و25% لمنطقة المدينة المنورة، إذ بلغت كميات الإمداد لمنطقتي مكة المكرمة والباحة 46 مليون متر مكعب عبر منظومتي نقل مياه الشعيبة ورابغ، بواقع 12.398.937 م3 لمكة المكرمة بزيادة قدرها 8% على المخطط له، و26.798.035 م3 لمدينة جدة بزيادة 3% على المخطط له، فيما بلغت كميات الإمداد لمدينة الطائف 5.135.078 م3 بزيادة قدرها 2%، ولمحافظات شرق مكة المكرمة نحو 640.100 م3، وبلغ إجمالي ما تم إمداده لمنطقة الباحة 1.520.200 م3.