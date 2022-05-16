"التحلية" تستعرض مساهمتها في بناء مستقبل صناعة المياه بمؤتمر القمة العالمية

وتأتي مشاركة (التحلية) تتويجاً لموقعها الريادي واستكمالاً لتنظيمها العديد من المؤتمرات الدولية بالمملكة، ومنها المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة الذي نظمته في شهر مارس الماضي وجمع الخبرات المعرفية العالمية لتعريفهم بالتقنيات المبتكرة في استخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي الناتج عن منظومات تحلية المياه، ومؤتمر التميز التشغيلي الدولي لتبادل الخبرات وتجويد الممارسات التشغيلية في المنشآت الصناعية والخدمية، ومؤتمر الابتكار الدولي الذي تستعد لعقده نهاية مايو الحالي ومؤتمر مستقبل التحلية المقرر له سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين العالميين للكشف عن أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال صناعة تحلية المياه.