"التحول نحو الابتكار".. مناقشة لمنظومة الخدمات الصحية باليوم الثاني لمؤتمر وزارة الحج

شاركت وزارة الصحة في الجلسة الخامسة بمؤتمر ومعرض وزارة الحج والعمرة؛ لخدمات الحج والعمرة تحت شعار "التحول نحو الابتكار" المقام بين الفترة من 21 - 23 مارس 2022م في جدة.
وشارك في الجلسات الحوارية الأستاذ الدكتور هشام الجضعي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، والدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة، والدكتور عبدالله القويزاني الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة، والدكتور وائل بن حمزة مطير مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة، والدكتور أنس خان المدير العام للمركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة، وأدار الجلسة وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار.
وأبدى مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، سعادته بمشاركة الوزارة بالجلسات العلمية للمؤتمر التي تطرقت إلى الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيداً بما أثمرت عنه الجلسات من تبادل خبرات ونقل للمعلومات والاطلاع على كثير من التفاصيل التي تساهم في تجويد الخدمات.
وأكد الدكتور هاني جوخدار وكيل الوزارة للصحة العامة جاهزية وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة من مركز طب الحشود، والهيئة العامة للغذاء والدواء والهلال الأحمر والصحة العامة، لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوّار، موضحاً سرعة العمل على برنامج نموذج الرعاية الصحية الطارئة لخدمة الحجاج، بالإضافة إلى البروتوكولات الوقائية الخاصة بالإنذار المبكر لرصد الأمراض المعدية خارج المملكة العربية السعودية؛ لتقديم موسم عمرة وحج ناجح، بإذن الله.
وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، أن وزارة الصحة شاركت في اليوم الثاني للمؤتمر بورقة عمل بعنوان (التقنية والوقاية الصحية للحجاج والمعتمرين) للحديث عن منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة لخدمة المرضى والمراجعين من الأهالي وضيوف الرحمن المعتمرين والزوار والحجاج، موضحاً أن صحة منطقة مكة المكرّمة شاركت في الجلسة بإبراز دورها في الأعمال التنفيذية وكيفية التعامل مع التحديات التي واجهتها لتذليل العقبات، وكيفية استخدام تقنية المعلومات في تطوير الأساليب المقدمة للخدمات الصحية في الحج.