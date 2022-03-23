"التحول نحو الابتكار".. مناقشة لمنظومة الخدمات الصحية باليوم الثاني لمؤتمر وزارة الحج

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، أن وزارة الصحة شاركت في اليوم الثاني للمؤتمر بورقة عمل بعنوان (التقنية والوقاية الصحية للحجاج والمعتمرين) للحديث عن منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة لخدمة المرضى والمراجعين من الأهالي وضيوف الرحمن المعتمرين والزوار والحجاج، موضحاً أن صحة منطقة مكة المكرّمة شاركت في الجلسة بإبراز دورها في الأعمال التنفيذية وكيفية التعامل مع التحديات التي واجهتها لتذليل العقبات، وكيفية استخدام تقنية المعلومات في تطوير الأساليب المقدمة للخدمات الصحية في الحج.