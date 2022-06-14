"التخصصات الصحية" تدشن إطار وحدات الدعم النفسي لمتدربي برامجها

وتضمنت الإشارة إلى أن دعم المتدربين في المجال النفسي والإرشاد الأكاديمي هو امتداد لأنشطة الهيئة في تحقيق سلامة المجتمع والمريض، ومستهدفات برنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030، من خلال تشريعات تعزز البيئة المثالية للسلامة والعافية المهنية ومن خلال تقديم الاستشارات النفسية للمتدربين، ورفع قدراتهم على الصمود أثناء الأزمات، وتحسين الصحة النفسية والبدنية لموازنة نمط الحياة، ومساعدتهم على اجتياز جميع التحديات المهنية والنفسية التي تواجههم وتؤثر على مساراتهم التدريبية والمهنية بما ينعكس على جودة الكوادر الوطنية المستقبلية.