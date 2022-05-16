"التخصصات الصحية" تدعم سوق العمل بأكثر من 100 فني رعاية مرضى

وهنّأ الأمين العام للهيئة، الدكتور أوس الشمسان، الخريجين ضمن البرنامج الوطني الذي يدعم سلامة المرضى والقطاع الصحي، عبر تأهيل قوى عاملة تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين، ويؤهل الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض، عن طريق تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، خاصة مراجعي العيادات الخارجية.