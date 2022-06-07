"التخصصات الصحية" تدفع بـ 301 "مرمز طبي" إلى القطاع الصحي

وقدم الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن أبراهيم الشمسان، تهنئته لخريجين الدفعة الثالثة من برنامج الترميز الطبي، مشيراً إلى أهمية دورهم في المنظومة العلاجية والصحية بتحويل جميع البيانات في سجلات المريض إلى رموز يمكن من خلالها المنظومة الصحية الاعتماد عليها في بناء القرار العلاجي والصحي.