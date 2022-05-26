التخصصات الصحية تطلق معايير الاعتماد المؤسسي بنسختها الثانية

واستعرض الملتقى معايير الاعتماد المؤسسي بنسختها الثانية، التي تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لرفع جودة التدريب لبرامج الدراسات العليا الصحية المهنية في القطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال تطوير معايير الاعتماد المؤسسي للمؤسسات الصحية المشاركة في العملية التدريبية؛ للإسهام في توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية التي تشرف عليها الهيئة.