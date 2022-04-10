"التخصصات الصحية" تعتمد مدينة الملك سلمان الطبية مركزًا تدريبيًّا لبرنامج الجراحة العامة

وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن هذا الاعتماد يأتي بناءً على التقرير المعتمد من اللجنة المشكلة للاعتماد البرامجي من الهيئة؛ حيث أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتماد مدينة الملك سلمان الطبية كجهة تدريبية معتمدة، بدايةً من مطلع شهر أكتوبر المقبل لعام 2022م.