محليات

"التخصصات الصحية" تعتمد مدينة الملك سلمان الطبية مركزًا تدريبيًّا لبرنامج الجراحة العامة

بدءًا من أكتوبر المقبل
"التخصصات الصحية" تعتمد مدينة الملك سلمان الطبية مركزًا تدريبيًّا لبرنامج الجراحة العامة
مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة
سبق
سبق

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، جهة تدريبية معتمدة لبرنامج الجراحة العامة.

وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن هذا الاعتماد يأتي بناءً على التقرير المعتمد من اللجنة المشكلة للاعتماد البرامجي من الهيئة؛ حيث أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتماد مدينة الملك سلمان الطبية كجهة تدريبية معتمدة، بدايةً من مطلع شهر أكتوبر المقبل لعام 2022م.

وبيّن تجمّع المدينة المنورة الصحي أن هذا الاعتماد يضاف لسلسلة من الاعتمادات التي تحققت للمدينة الطبية في العديد من التخصصات.

المدينة المنورة
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية

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