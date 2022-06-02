"التخصصات الصحية" تعلن الجدول الزمني لبرامج التخصصات الدقيقة والصيدلة السريرية

وأوضحت الهيئة أن التقديم يبدأ في 12 يونيو 2022 ولمدة 12 يوماً، حتى نهاية يوم 23 يونيو 2022م، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 1 و8 أغسطس 2022م، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان يوم 11 سبتمبر.