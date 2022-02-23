"التخصصي" ينال الاعتماد لبرنامج رعاية واستخدام الحيوانات المختبرية

حصل برنامج رعاية واستخدام الحيوانات المختبرية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على الاعتماد من قِبل الجمعية العالمية لتقييم واعتماد برامج استخدام ورعاية الحيوانات المختبرية (AAALAC-International) كأول مؤسسة بحثية تحصل على هذا الاعتماد على مستوى المملكة.

وقال رئيس قسم الطب المقارن وكبير علماء الطب البيطري السريري بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور عبدالله عسيري: حصول المستشفى على هذا الاعتماد الكامل دليل على تميّز المؤسسة وأفرادها لإجراء الأبحاث الطبية العالمية وفق أعلى المعايير الأخلاقية، كما يعزز هذا الاعتماد المهم أيضاً المصداقية العلمية والتميّز البحثي والجراحي، ويؤكد أن المؤسسة ملتزمة بالاستخدام الأمثل والأخلاقي للحيوانات في الأبحاث الطبية لدفع الحراك العلمي عالمياً بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وأشار "عسيري" إلى أن (AAALAC-International) منظمة خاصة غير ربحية تعمل مع المؤسسات والباحثين على دعم وتجويد المعاملة الإنسانية والأخلاقية لحيوانات التجارب واستخداماتها في شتى المجالات العلمية من خلال برامج الاعتماد والتقييم.

وأضاف: يتم ذلك من خلال عملية الاعتماد الطوعي لـ AAALAC حيث تثبت برامج البحث أنها تلبي الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية، كما أنها تتخذ خطوة إضافية لتحقيق التميز في رعاية الحيوانات واستخدامها.

وأردف: برنامج رعاية واستخدام الحيوانات المختبرية يهدف إلى استخدام الحيوانات في التجارب الطبية الأساسية وقبل السريرية، مثل الأورام وأمراض القلب والأمراض المعدية والأمراض الوراثية، كما تُستخدم هذه الحيوانات في الجراحات التجريبية لزراعة الأعضاء وتطوير الجراحات الدقيقة".

وتابع "عسيري": تم القضاء على كثير من الأمراض المعدية وذلك باستخدام الحيوانات التجريبية، وما نراه الآن من النجاح في السيطرة على جائحة كورونا باستخدام اللقاحات يؤكد أهمية حيوانات التجارب في الاكتشافات الطبية والقضاء على الأمراض.